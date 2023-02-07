影／酒駕男高速違規棄車逃跑仍被逮 車上搜出改造槍彈

江姓男子昨晚見警盤查，涉嫌酒後駕車在新北市汐止區猛踩油門高速違規逃竄，最後棄車徒步逃跑仍被逮，警方在江男隨手丟棄背包及車上搜出改造槍彈，警詢後今依違反槍砲及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，警方並將溯源追查槍彈來源。

汐止警分局社后派出所員警昨晚11時49分，巡邏行經汐止區中興路，見路邊有民眾聚集喧嘩上前勸導，其中江姓男子（36歲）見警靠近欲盤查，連忙跳上一輛白色汽車開車往北市東湖方向逃逸，員警立即開啟警示燈及蜂鳴器尾隨追緝，並通報線上巡邏警網攔截圍捕。

警方追緝途中，江男不僅在汐止區中興路上高速行駛，沿途又違規跨越雙黃線逆向逃竄，員警追緝兩分鐘後，順利在汐止區民族六街攔下該車，江男見車遭攔停，棄車徒步逃逸，還將隨身斜背包丟棄路邊黑暗處，員警合力圍捕追逐百米，終於將江男壓制逮捕。

江男被逮後因渾身酒味，警方施予酒測，酒測值達0.55毫克，不僅在駕駛座車門凹槽搜出改造子彈10顆，並於民族六街路邊發現江男丟棄的斜背包，裡面有江男證件，還有一把改造手槍、彈夾1個。

江男否認持有改造槍彈，辯稱槍彈是代友人保管，警詢後今依違反槍砲及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，警方並將溯源追查槍彈來源。

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