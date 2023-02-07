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嘉義女大生情殺案雙方皆亡 檢方續查真相

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於昨天深夜的嘉義市疑似情殺案，李姓女大生遭掐脖、刺12刀亡，涉案汪姓男網友在警方找上門前也墜樓身亡，被害人、加害人先後死亡，檢警要如何進行後續偵查？嘉義地檢署表示，被害人家屬可向凶嫌提告及對其遺產要求賠償，但在被告死亡的情形之下最終可能簽結不起訴處分。另家屬也可以考慮依犯罪被害人保護法尋求相關補償。

嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，在被告既然已經死亡的情形之下，通常會簽呈偵案，然後以不起訴處分；這件刑案有可能依此方式做出最後不起訴處分，不起訴的理由是「被告已經死亡」，該案凶嫌是在桃園發生墜樓，會由桃園地檢相驗後，移至嘉義地檢偵辦，因為凶殺案發生於嘉義地檢轄內，承辦檢察官確認相關的死因後，由檢察官審酌是否簽呈成偵案，調查後確實是這名凶嫌犯案且已死亡，最後可能依不起訴處分。

江金星表示，犯罪被害人保護協會嘉義分會已派員協助被害人家屬處理相關事宜，家屬也可以考慮依法尋求相關補償。

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被害人、加害人都已死亡，檢方仍依法偵辦。本報資料照
被害人、加害人都已死亡，檢方仍依法偵辦。本報資料照

嘉義 檢察官 桃園

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