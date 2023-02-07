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超商店員拒賣米酒 男囂張奪下1瓶 辯稱店員請他喝遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

何姓男子去年5月到中國文化大學附近一家超商消費，想購買一瓶27元的米酒，遭店員認為時常騷擾拒絕交易，不料何男直接搶走米酒囂張離去。警方獲報後循線逮獲為轄區毒品列管人口的何男，士林地檢署偵結，依搶奪罪嫌起訴何男。

46歲何男供稱，他有把錢放在桌上，有付錢沒搶奪，支付米酒27元、遊戲點數50元，放置77元在櫃檯上，後來店員說要請他喝米酒。

警方調閱監視器畫面，去年5月20日下午4時許，轄區毒品列管人口何男，拿米酒到櫃檯結帳，店員明確說明、比手勢表示不願交易，還警告何男擅自取走會報警，但何男貿然取走米酒，根本沒有放錢在櫃檯。

何男拿米酒離開後，店員報警提告，警方循線逮獲何男，依法送辦。士林地檢署檢察官依超商監視器畫面等證據，認定何男涉犯搶奪罪，依法起訴。

何男在案發2個月後，又在文化大學周遭的另一家超商，涉嫌持一千元假鈔買米酒，店員在下午識破假鈔，立刻追出去要回商品，何男當晚6時許，又企圖拿假鈔買酒，店員立即識破，何男卻稱「我開玩笑的」，拿出真鈔買酒結帳1瓶米酒、1瓶啤酒，店員直接報警。

警方到場後何男立即持米酒怒砸派出所長，警員立刻拿辣椒水壓制何男，何男持續掙扎造成警察手部受傷，遭依妨害公務、行使偽造貨幣罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

何姓男子遭店員拒絕交易，搶走27元米酒，遭依搶奪罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝
何姓男子遭店員拒絕交易，搶走27元米酒，遭依搶奪罪嫌起訴。記者蕭雅娟／翻攝

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