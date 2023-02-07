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嘉市20歲女住家旁遭刺死 家人崩潰「不知有這男的」

聯合報／ 記者林伯驊李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市20歲的李姓女大學生昨晚於嘉北地區被大7歲的汪姓男友涉刺殺、毆打致死，警方懷疑是感情糾紛，爭吵原因待釐清；不過，案發地點就在女方住家旁邊，家屬得知相當難接受，直言「不知道有這男生的存在」。

據調查，李姓女子正就讀台中的某大學，從網路上認識桃園27歲做水電的汪姓男子，兩人進一步交往，會在桃園、台中兩地往返；她寒假期間回嘉市家裡住，不料感情卻出狀況，兩人陸續有爭吵。

汪姓男子昨晚到女方家外面停車場外，疑似要談判，卻持水果猛刺，導致她滿臉鮮血倒地，目擊者協助報案，不過消防人員抵達時，倒在地上的李女胸、背有穿刺傷，口鼻出血，無呼吸心跳，經CPR、電擊，送醫仍不治；汪姓男子則行凶後就一路逃回桃園八德區租處，從19樓墜樓死亡。

據了解，女方家屬昨晚得知意外，崩潰稱「不知道有這個男的」，不太清楚女兒與他如何認識、兩人交往情況；男方家屬則知情兩人為男女朋友，不過也不清楚究竟有何爭執。

警方現已將男、女方手機都帶回，做數位鑑識，還原對話紀錄，釐清爭吵的原因。

案發現場是停車場旁邊的草地，白天有人去遛狗，目前草皮上還留著幾片血跡。

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嘉義市20歲女被男涉砍死，命案現場疑似留有血跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市20歲女被男涉砍死，命案現場疑似留有血跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市20歲女被男涉砍死，命案現場疑似留有血跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市20歲女被男涉砍死，命案現場疑似留有血跡。記者林伯驊／攝影

桃園 情侶

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