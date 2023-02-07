越籍逃逸移工遇警要逃 被捕後反而開心笑了

越南籍移工梅姓男子來台工作，半年前離開原工作單位，成為逃逸移工，不知移民署正推動「逾期停（居）留外來人口自行到案專案」可免收容或減輕罰鍰，遇警方攔檢還趁隙要逃，仍被警方逮捕回派出所，打了1通電話，說了「終於可以回家了」，開心的笑了。

移民署為鼓勵逾期滯留台灣的外來人口盡速返國，2月1日起至6月30日，正推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可獲「從寬論處」，免收容也裁處最低罰鍰，讓滯台外國人可以早日回家鄉和親人團聚。

但是，越南籍逃逸移工梅姓男子（31歲）不知移民署正推動這項優惠處遇專案，2月5日傍晚，他騎機車經過高雄市高坪十五路與高坪廿二路，因未依規定兩段式左轉，遇高雄市警小港分局高松派出所員警攔檢他，不斷發抖，還報女友的身分證字號受檢。

員警一聽就知道他亂報資料，還刻意以警用小電腦顯示出來的照片，拆穿他的謊言。他自知逃不過警方追查，竟趁隙拔腿就逃，警方追他數百公尺才壓制他，查出他8年前來台工作，但半年前成為逃逸移工。