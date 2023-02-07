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官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

高雄火爆男停車糾紛釀口角 夥同2友人砍殺毆打同事致重傷

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄賴姓男子與同事因停車糾紛，就夥同另外2名友人持菜刀、空氣槍回公司尋仇，對該名同事又打又砍，將他打成重傷，屁股砍出9公分傷口，頭部更留有6公分撕裂傷，所幸，送醫治療後撿回一命；此案近日偵結，檢方將賴男等人依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書指，賴男去年5月24日下午2時許，與公司陳姓男同事因停車問題發生口角，賴憤而離開，因怒氣難消，夥同謝姓男子、陳姓男子預藏菜刀及空氣槍於當天下午開車返回公司尋仇。

賴男一行人抵達公司作業廠區後，先是毆打該名同事，後又持菜刀朝他砍殺，眼看寡不敵眾，陳男逃向警衛室向保全求助，賴等人仍不罷休，拿空氣槍射擊，還隨手拿擺放在管理室的鐵製拔釘器不斷攻擊。

遭毆的陳男身上多處受傷，其中左臀部有9公分開放性傷口、頭部左側有6公分撕裂傷、左上眼皮2公分撕裂傷。賴男等人直到保全報警後才開車逃離，警獲報到場循線逮人，並查扣行凶刀械、空氣槍、空氣鋼瓶等物。

警詢及偵訊時，賴男只坦承有夥同友人前往尋仇，但否認持空氣槍射擊及毆打被害人；但檢警依據醫院診斷證明、監視器畫面及證人證述佐證犯行，認辯詞不足採信。

此案近日偵結，檢方認行凶的賴男、謝男及陳男涉犯刑法第271條第2項、第1項的殺人未遂罪嫌，將3人依法起訴。另查扣空氣槍，經鑑定雖不具殺傷力，但仍屬犯罪工具，將依法沒收。

賴姓男子因停車糾紛找人砍殺同事，被檢方依法起訴。記者陳弘逸／攝影
賴姓男子因停車糾紛找人砍殺同事，被檢方依法起訴。記者陳弘逸／攝影

保全 監視器

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