影／蘆洲警攔車盤查問候「好久不見！」 3年前抓過的毒蟲又攜毒

新北市蘆洲警分局3日深夜在蘆洲區環堤大道實施路檢，員警攔下1輛租賃轎車，一眼認出右前座乘客是曾經持有毒品逮捕過的熟面孔，脫口而出問候：「好久不見捏！」果然又在陳姓嫌犯身旁搜到2種毒品共14.43公克。

據了解，40歲陳男與44歲孫男都有毒品前科，目前2人一起在市場工作，是同事關係。3日深夜11時50分，孫男駕駛租來的轎車搭載陳男準備去上班，途經蘆洲區環堤大道，遇到警方執行路檢。

員警攔下他們的車，引導孫男挪車靠邊受檢，從駕駛座車窗望去，一眼認出右前座乘客就是3年前持有毒品被逮過的陳男，馬上親切打招呼問候。陳男頓時也慌了，連忙把裝毒品的圓形小鐵盒，塞進排檔桿旁圓形杯座內偽裝。