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影／蘆洲警攔車盤查問候「好久不見！」 3年前抓過的毒蟲又攜毒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局3日深夜在蘆洲區環堤大道實施路檢，員警攔下1輛租賃轎車，一眼認出右前座乘客是曾經持有毒品逮捕過的熟面孔，脫口而出問候：「好久不見捏！」果然又在陳姓嫌犯身旁搜到2種毒品共14.43公克。

據了解，40歲陳男與44歲孫男都有毒品前科，目前2人一起在市場工作，是同事關係。3日深夜11時50分，孫男駕駛租來的轎車搭載陳男準備去上班，途經蘆洲區環堤大道，遇到警方執行路檢。

員警攔下他們的車，引導孫男挪車靠邊受檢，從駕駛座車窗望去，一眼認出右前座乘客就是3年前持有毒品被逮過的陳男，馬上親切打招呼問候。陳男頓時也慌了，連忙把裝毒品的圓形小鐵盒，塞進排檔桿旁圓形杯座內偽裝。

但員警都很有經驗，很快就搜出鐵製糖果盒，發現內有1包海洛英重0.18公克、7包安非他命共14.25公克、1個磅秤、19個分裝袋。陳男坦承持有，警詢後依違反毒品危害防制條例案移送新北地檢署偵辦。

陳姓男子被查獲毒品海洛英、安非他命、磅秤和19個分裝袋。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子被查獲毒品海洛英、安非他命、磅秤和19個分裝袋。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方執行路檢，攔車時認出右前座乘客是曾經持有毒品逮捕過的熟面孔，脫口而出問候：「好久不見捏！」記者林昭彰／翻攝
蘆洲警方執行路檢，攔車時認出右前座乘客是曾經持有毒品逮捕過的熟面孔，脫口而出問候：「好久不見捏！」記者林昭彰／翻攝
陳姓男子坦承持有海洛因與安非他命２種毒品，總共14.43公克，被壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝
陳姓男子坦承持有海洛因與安非他命２種毒品，總共14.43公克，被壓制上銬逮捕。記者林昭彰／翻攝

毒品 反毒

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