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涉嫌持刀殺弟媳 男子依殺人未遂罪判刑5年6月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

范姓男子因家產分配及照顧父親問題與弟弟夫婦時有爭執，去年范男持水果刀、鐵鎚搭高鐵南下弟弟經營的眼鏡行，涉嫌持刀砍殺弟媳葉婦重傷，葉婦逃到隔壁求救，范男持刀自切腹部，警、消據報趕到現場將2人送醫救回性命。檢方提起公訴。嘉義地方法院依殺人未遂罪將范男判刑5年6月，可上訴。

年約62歲范男與弟弟夫婦因家產分配及侍奉父親等問題，多年來發生激烈爭執，去年7月14日上午，范男特地從新北住處搭高鐵南下嘉義提著1只塑膠袋，內裝水果刀1支、鐵鎚1支，搭乘計程車到嘉義市東區岔路口下車埋伏等候，11時44分尾隨弟媳葉婦進入弟弟夫婦共同經營的眼鏡行內，自塑膠袋取出水果刀，將葉婦逼到角落，涉嫌持刀猛刺葉婦3刀，吼叫「你死一死好啦！」，造成葉婦受有右上腹壁刀刺傷併肝撕裂傷、右背刀刺傷、左前臂尺神經深度撕裂傷等傷害，葉婦趁隙逃出店外躲進隔壁飲料店報警倖免於難。

范男自行上眼鏡行2樓反鎖房間內，堅拒員警逮捕，直到消防隊到場破門而入，發現范男已持水果刀切腹而受有腹壁穿刺傷併臟器外露的傷害，消防救護人員將2人送醫急救才沒發生憾事。

警方偵訊時，范男辯稱，「拿刀抵住她的肚子，結果她用手阻擋，拉扯中她突然手放開，刀子才順勢刺進」、「拿水果刀是要自殺用的，不是要殺人的」

嘉義地院審酌，被告不思以和平理性的方式解決紛爭，反基於殺人犯意，持刀朝無處閃避的弟媳腹部猛刺3下，致弟媳受有不輕傷勢。又犯後否認犯行，且一再以被害者自居，至今未達成和解，不見有任何悔意。再衡酌學歷、生活、家庭暨經濟狀況等一切情狀。量處犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年6月。可上訴。

嘉義 殺人 塑膠袋

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