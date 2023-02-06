屏東恆春酒客為小姐爭風吃醋持魚叉殺人 一審判關15年
屏東縣恆春鎮一家小吃店，去年4月發生一起酒客感情糾紛殺人命案，兇嫌柯姓男子與一名鄭姓女店員準備開車離去時，和女方伴侶陳姓男子爆發口角衝突，柯嫌持魚叉刺向陳男，造成他傷重不治，警方獲報循線逮人，屏東地方法院今一審依殺人罪判15年，可上訴。
恆春一名43歲柯姓漁民，去年4月與友人相約到鎮上一間小吃店消費，過程中熟識一名坐檯陪酒的鄭姓女子，當日凌晨3點50分，雙方準備一同開車離去，不料遭同樣在店內「看管」女友的陳男阻止，在店門口爆發激烈口角及肢體扭打。
柯嫌見陳男撿拾石頭作勢攻擊，便從車上拿出1把魚叉反擊，朝陳男左腋窩後緣刺入，造成對方胸部穿刺傷併左上肺葉貫穿和血氣胸，續發呼吸衰竭而死亡。
法院認為，起初雙方扭打時並無直接殺人之意，但柯男自車上取出魚叉，射擊被害人的行為，應有殺人之不確定故意，而後見陳男受刺跪趴在地，仍持續毆打對方，未予救護，且事後取走案發地點的監視器主機，逕自逃離現場，試圖滅證，在審理期間翻異供詞，圖卸刑責，僅與陳男父親和解，考量柯男前科素行、品行、生活狀況、智識程度及與被害人素不相識，依刑法第271條第1項殺人罪判15年徒刑，可上訴。
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