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林森北馬路當健身房！男伏地挺身累趴倒地 警查到他吸毒

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

34歲江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，運動累趴倒在柏油路上，警方巡邏經見狀上前關心，發現他精神狀況不佳，經江男配合檢視隨身物品，查扣包包菸盒中的毒品安非他命吸食器水車1組，全案依毒品危害防制條例送辦。

中山分局中山二派出所指出，２月1日晚上6時許，員警巡邏經過林森北路巷弄內，見男子獨自趴臥路旁做伏地挺身，運動累了直接倒在柏油路上休息，員警上前關心「喝多了？」男子第一時間否認喝酒。

員警緊接著盤查，並詢問江男有無需要協助？員警發現，談話過程中男子精神狀況不佳，語無倫次，經其同意配合檢視隨身物品，從隨身包包內的菸盒起獲第二級毒品安非他命吸食器1組，俗稱水車1組。

水車檢驗出安非他命陽性反應，江男遭依毒品危害防制條例持有安非他命吸食器送辦，但無業、無毒品前科的江男，否認施用毒品，是否施用毒品，尚待尿液檢驗結果出爐。

中山分局強調，毒品危害甚鉅，切勿以身犯法，自限囹圄，警方持續打擊不法掃蕩毒品犯罪，呼籲民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝。

江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，運動累趴倒在柏油路上。記者蕭雅娟／翻攝
江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，運動累趴倒在柏油路上。記者蕭雅娟／翻攝
江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，警方盤查查獲毒品吸食器。記者蕭雅娟／翻攝
江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，警方盤查查獲毒品吸食器。記者蕭雅娟／翻攝
江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，警方盤查查獲毒品吸食器。記者蕭雅娟／翻攝
江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，警方盤查查獲毒品吸食器。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 警察 北市

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