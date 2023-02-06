林森北馬路當健身房！男伏地挺身累趴倒地 警查到他吸毒

34歲江姓男子在台北市林森北路巷弄伏地挺身，運動累趴倒在柏油路上，警方巡邏經見狀上前關心，發現他精神狀況不佳，經江男配合檢視隨身物品，查扣包包菸盒中的毒品安非他命吸食器水車1組，全案依毒品危害防制條例送辦。

中山分局中山二派出所指出，２月1日晚上6時許，員警巡邏經過林森北路巷弄內，見男子獨自趴臥路旁做伏地挺身，運動累了直接倒在柏油路上休息，員警上前關心「喝多了？」男子第一時間否認喝酒。

員警緊接著盤查，並詢問江男有無需要協助？員警發現，談話過程中男子精神狀況不佳，語無倫次，經其同意配合檢視隨身物品，從隨身包包內的菸盒起獲第二級毒品安非他命吸食器1組，俗稱水車1組。

水車檢驗出安非他命陽性反應，江男遭依毒品危害防制條例持有安非他命吸食器送辦，但無業、無毒品前科的江男，否認施用毒品，是否施用毒品，尚待尿液檢驗結果出爐。