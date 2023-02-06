台北男毒蟲電眼下行竊 神明前栽了

台北市一名陳姓男子到萬華區的宮廟內偷走廟內放置的紅包，廟公莊姓男子透過監視器發現後立即報警；萬華警分局大理街派出所獲報後趕到現場逮捕陳男，另在他身上搜出2小袋安非他命，詢後依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

據了解，41歲的陳男，有多項毒品前科，上月23日傍晚7點多時，陳男前往萬華區雙園街上的宮廟內，進入廟內偷走土地公桌案上的4包紅包，價值約1600元，陳男伸手過程，恰好全被廟公莊男（62歲）透過監視器目睹。

莊男立即報警，並與友人攔住陳男，眼見東窗事發的陳男不斷求饒，並將得手紅包放回土地公前，萬華警方趕到現場後，立即逮捕陳男，並在他身上查獲2小袋、約5公克的安非他命。