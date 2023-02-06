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K盤以紅包遮掩漏餡 男持K他命遭南警盤查送辦
22歲曾姓男子昨晚10點多駕車行經台南市中西區公園路與民權路口，停等紅燈時違規超越停止線，被巡邏員警發現攔下盤檢。員警聞曾身上有濃厚K味，檢視中央扶手處有紅包袋遮掩K盤，K盤內有K他命1包0.53公克，警詢後依違反毒品危害防制條例將全案函送裁罰。
警方調查，曾姓男子開車送女性友人前往工作後準備回家之際，在公園路與民權路口停等紅燈時違規超越停止線，為台南市警二分局民權派出所長何家慶帶班巡邏發現，上前攔下盤檢。
員警發現並聞到曾身上有濃厚K味，曾配合檢視車內物品，在中央扶手處發現1只為紅包袋遮掩K盤，K盤內並放有尚未吸食完K他命毒品1包0.53公克。
據了解，曾以紅包內2千元元向不明男子購買毒品、空的紅包袋因未丟棄而放於K盤上，反遭員警注意發現，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例送辦。
警方說，此案為員警夜間認真執勤，詳予觀察注意周邊可疑人事物進而盤檢查獲毒品案件；警方持續強化各項勤務作為，就「安居緝毒」重點工作加強轄區各治安重點區域及路段掃蕩，並不斷向上溯源、向下刨根，以打造無毒生活環境。
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