K盤以紅包遮掩漏餡 男持K他命遭南警盤查送辦

22歲曾姓男子昨晚10點多駕車行經台南市中西區公園路與民權路口，停等紅燈時違規超越停止線，被巡邏員警發現攔下盤檢。員警聞曾身上有濃厚K味，檢視中央扶手處有紅包袋遮掩K盤，K盤內有K他命1包0.53公克，警詢後依違反毒品危害防制條例將全案函送裁罰。

警方調查，曾姓男子開車送女性友人前往工作後準備回家之際，在公園路與民權路口停等紅燈時違規超越停止線，為台南市警二分局民權派出所長何家慶帶班巡邏發現，上前攔下盤檢。

員警發現並聞到曾身上有濃厚K味，曾配合檢視車內物品，在中央扶手處發現1只為紅包袋遮掩K盤，K盤內並放有尚未吸食完K他命毒品1包0.53公克。

據了解，曾以紅包內2千元元向不明男子購買毒品、空的紅包袋因未丟棄而放於K盤上，反遭員警注意發現，毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例送辦。