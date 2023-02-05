影／怕被家人知道！男子躲蘆洲摩鐵拉K遇到警察臨檢
新北市1名24歲李姓男子，前天凌晨躲在蘆洲區某汽車旅館拉K吸毒，遇上警察臨檢，倉皇將毒品扔進床底下，開門裝忙低頭盯著手機打電玩。但員警聞到房內充滿K他命臭味，搜出毒品，他只好坦承害怕被家人知道，才會躲在旅館吸毒。
警方3日凌晨0時許，前往蘆洲區集賢路某汽車旅館臨檢，其中1個房間先是有人應聲，卻又立刻噤口不語、也不開門。員警持續敲門喊話足足等了6分鐘，李姓男子才開門，但刻意裝忙低頭打手遊，眼睛不願正視員警，問他為何拖這麼久不開門，供稱玩手機沒空。
員警進入房間就聞到濃厚K他命臭味，彎腰檢查便在床底下找到1包重0.63公克K他命、1組K盤和刮卡。李男百口莫辯，坦承不想讓家人知道他染上毒品，才會到旅館開房間休息吸毒，沒想到剛吸完就遇到警察敲門臨檢。
他一時慌張，不知該將毒品藏哪裡、也無法快速消除氣味，只好隨手將K他命扔進床底下，硬著頭皮開門，裝忙低頭打手遊。
李男持有5公克以下三級毒品，免移送地檢署，但涉嫌吸食，依法可處1到5萬元罰鍰，並接受4到8小時講習。蘆洲警分局對他採尿送驗，待檢驗結果出爐送交新北市警察局裁處。
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