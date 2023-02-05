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搭計程車回家忘了拿走槍彈 粗心男被抓稱早知警察會來
謝姓男子從台北市搭計程車返回新北市住處，忘記帶走放有1把改造手槍及10顆子彈的提袋，警方接獲司機報案後拘提謝，再搜出1把改造手槍、13顆子彈及1包海洛因，他稱回家發現槍彈不見，早知警察會來，被依槍砲、毒品罪移送。
警方調查，40歲謝姓男子曾被查獲毒品案，上月30日下午在台北市忠孝東路搭計程車，回到新北市汐止區住處後，忘了拿走放有槍彈的提袋，司機打開嚇了一跳，赴台北市信義警分局福德街派出所報案。
警方調閱監視器確認是謝搭車遺留，隔天晚間赴他住處拘提，從他汽車上搜出改造手槍1把、子彈13顆及海洛因0.33公克。
謝懊惱說，回家就發現槍彈不見，早知道警察會來找他，只是不知道這麼快，槍彈是友人寄放，毒品則是買來自行施用。警詢後移送，追查槍彈及毒品來源。
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