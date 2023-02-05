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假檢警稱涉刑案要加LINE回報行蹤 設網銀約轉騙走9百萬
詐騙集團假冒檢警致電謊稱涉及刑案，以調查為由要求交付財物監管，設定網路銀行約定轉帳帳號後轉走存款，為監控被害人，還要求加LINE定時回報行蹤。刑事局統計，被害人年齡偏高，5成5在60歲以上，歹徒多撥打市內電話，提醒民眾多留意家中老人。
61歲張姓女子在家接到自稱新北市板橋戶政事務所電話，指有人拿她的委託書要申請戶籍謄本，她稱未託人辦理，依對方提供電話號碼報案，自稱警察指她涉及人頭帳戶，要求錄音做筆錄，還詢問名下資產。
對方以比對指紋證明非犯罪嫌疑人為由，要張交付銀行保險箱內金飾，再假冒檢察官加LINE要求每天早、中、晚回報行蹤，指示解除美金定存及儲蓄保險，設定網路銀行約定轉帳帳戶後提供帳號及密碼，轉走9百萬元。
64歲廖姓男子也在家接到詐騙電話，歹徒自稱電信局人員指未繳電話費，確認未繳費號碼非他使用，再假冒警察、檢察官稱涉及販毒與洗錢，他依指示設定網銀約定轉帳帳戶，事後刷銀行存摺發現短少5百萬元。
詐團謊稱被害人身分遭冒用涉及刑案，當面交付或以LINE傳送偽造的法院公文取信，威脅偵查不公開，不能報案或告知親友，常見老人、退休人員被騙。刑事局說，聽到「冒用身分」、「偵查不公開」、「電話中做筆錄」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」等關鍵字就是詐騙，應立即掛斷，撥打110或165反詐騙專線查證。
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