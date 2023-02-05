苦命鴛鴦移工投案 移民署宜蘭專勤隊扮紅娘促成好姻緣
移民署宜蘭縣專勤隊日前受理一對印尼移工情侶投案，女子身懷六甲，與男子無婚姻關係，兩人擔心回印尼後遭受異樣眼光。專勤隊基於人道考量，協助以伊斯蘭教儀式認證成婚，促成一段異國良緣，也得以讓他們順利返鄉。
宜蘭縣專勤隊2月1日接獲一件印尼籍失聯移工男子與身懷六甲的女子自行到案，到案時兩人愁容滿面。經訪談得知，他們來台擔任移工多年，女子原本是家庭看護工，因工作辛苦逃逸失聯，失聯期間遇到生命中的另一半，雙方互許終身，但沒有婚姻關係，女子卻已懷孕，擔心返國後遭人指指點點議論，不知如何是好。
專勤隊考量情況特殊，經聯繫民間團體提供協助，以伊斯蘭教儀式認證雙方關係，不但化解他們返鄉的擔憂，這對夫妻轉換心情迎接即將到來的新生命。
據了解，這次藉由移民署「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」期間尋求協助，不僅對他們採最低2千元罰款且免除管制，加速返國手續。
專勤隊表示，因應各國疫情趨緩，為了協助逾期外來人口返國，移民署從2月1日至6月30日推動擴大自行到案專案，自行到案可以符合條件免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間，鼓勵逾期停(居)留外來人口把握時間，自行到案。
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