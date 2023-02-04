中和警擊斃拒檢車輛乘客遭訴 警大教授投書發聲力挺

新北市中和分局員警追緝拒檢車輛，開槍誤擊該車後座乘客遭起訴，再掀用槍時機爭議；中央警察大學教授、中華警政研究學會副理事長許福生投書媒體表示，用槍是否合於急迫需要及必要程度，需綜合全部主、客觀情況判斷，而非僅以事後察知客觀事實檢討判斷。

許福生投書表示，目前司法實務對員警是否依法令行為使用槍械之判斷，基於警械使用條例規定，警察人員執行職務，在符合得使用槍械法定要件時，仍應基於急迫需要，且不得逾越必要程度，以符合公法比例原則與本條例使用限制，防止濫用槍械而侵害人民權益。

至於是否合於急迫需要及必要程度，需綜合全部主、客觀情況資以判斷，而非僅以事後察知客觀事實以檢討判斷其是否合於槍械之正當使用，否則便會有已後見之明，來判斷是否符合「急迫需要」及「手段合理」之遺憾，導致員警在執行職務使用槍械後是否過當之爭議層出不窮，員警擔心動輒得咎，對於槍械使用多有顧忌而致影響執法，甚至危及警察人員人身安全。

以中和警開槍案而言，檢方起訴是認為員警發現駕駛車輛受困在車陣中無法向前移動，雖不服攔檢盤查而駕車逃逸，但對巡邏警員或路人並無衝撞或攻擊行為，對巡邏警員及其他用路人的生命、身體、自由、裝備也無立即且明顯危險，卻疏未注意，下車持警用配槍貿然朝自小客車後方擋風玻璃處連續射擊3發，致不慎誤擊後座乘客送醫仍不治死亡，如此就逮捕的公共利益與被害人死亡結果間，顯然輕重失衡，有違比例原則。

只是，對一個無照、懸掛假車牌拒檢逃逸、沿途又連續闖紅燈的危險駕駛，縱使受困在車陣中，員警下車要求受檢仍不配合，從網路搜尋到影片，該車似仍持續高速行駛逃離現場。

現今員警為了保護其他用路人安全及「不可控制的風險」，依據警械使用條例規定，選擇較小危害方式，朝該車左後車輪開3槍，以嚇阻該車繼續行進，只因在危急及動態情況下難以精準射擊而產生死亡結果，便說輕重失衡，有違比例原則，確實會造成員警擔心動輒得咎。

許福生說，判斷是否合於急迫需要及合理必要，應以用槍當時身歷其境員警合理認知為基準。若使用行為屬正當法律授權範圍，且其也遵守誡命上要求，則其行為便屬正當行為，縱使所生侵害結果，非屬預期，仍不能倒果為因而科以刑責，否則所謂依法令之行為不罰，將淪為空談。

誠如張景義用槍案法官所言：「況此一風險之產生，乃係因黎員拒絕遵從執法警員命令下車，一再拒捕並欲倒車逃離致危害人群及用路人安全所致，理應自行承擔，而非由為保護民眾生命、身體安全而開槍制止之執法警員承擔此項注意義務，方屬事理之平」；

期望未來法院審理本案時，能充分考量當時情況之「不可控制之風險」，重視身歷其境員警合理認知。