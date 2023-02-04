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4天3封恐嚇信！男阻瑞士訪團來台 警配長槍重兵守桃捷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園捷運公司近日連續收到恐嚇信，內容指瑞士國會參訪團若來台，就要在機捷A1站設置汽油桶炸彈攻擊一半民眾；桃園警方已掌握特定IP，推測犯嫌與先前寄恐嚇信給北捷的犯嫌為同一人。由於恐嚇信未指明確時間，警方短期內也在機捷沿線布署重兵防範攻擊事件。

桃捷公司旅客服務信箱從上個月30日至昨日共收3封恐嚇郵件，信件分別署名「奧特曼」和「劉東東」，本月1日是向桃捷勒索百萬元，不然就要放置炸彈，昨天則是要求政府阻止瑞士參訪團來台，否則就要設汽油桶攻擊民眾；警方根據IP追查，懷疑犯嫌是日前恐嚇北捷的大陸籍張姓研究生，但由於是境外IP，犯嫌尚未落網，加上恐嚇信未預告犯案時間，為防意外，還是安排重兵戒備。

警方表示，目前捷運警察隊已加強巡邏密度，保安警察大隊霹靂小組也會持長槍支援，針對可能藏匿爆裂物的廁所、垃圾桶及天花板，刑大科技偵查隊和鑑識中心也會以無線電波偵測器和金屬探測器過濾，目前未發現可疑物品，也呼籲民眾乘車時提高警覺，注意身旁可疑人事物。

桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，用金屬探測器檢查爆裂物可能藏匿地點。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，用金屬探測器檢查爆裂物可能藏匿地點。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，部屬重兵防範。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，部屬重兵防範。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，部屬重兵防範。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，部屬重兵防範。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，部屬重兵防範。記者陳俊智／翻攝
桃園捷運公司4天收到3封恐嚇信，內容還與瑞士國會團訪台有關，警方不敢大意，部屬重兵防範。記者陳俊智／翻攝

恐嚇 警察 桃園 桃捷

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