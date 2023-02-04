4天3封恐嚇信！男阻瑞士訪團來台 警配長槍重兵守桃捷

桃園捷運公司近日連續收到恐嚇信，內容指瑞士國會參訪團若來台，就要在機捷A1站設置汽油桶炸彈攻擊一半民眾；桃園警方已掌握特定IP，推測犯嫌與先前寄恐嚇信給北捷的犯嫌為同一人。由於恐嚇信未指明確時間，警方短期內也在機捷沿線布署重兵防範攻擊事件。

桃捷公司旅客服務信箱從上個月30日至昨日共收3封恐嚇郵件，信件分別署名「奧特曼」和「劉東東」，本月1日是向桃捷勒索百萬元，不然就要放置炸彈，昨天則是要求政府阻止瑞士參訪團來台，否則就要設汽油桶攻擊民眾；警方根據IP追查，懷疑犯嫌是日前恐嚇北捷的大陸籍張姓研究生，但由於是境外IP，犯嫌尚未落網，加上恐嚇信未預告犯案時間，為防意外，還是安排重兵戒備。