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台南男過完生日趴巷道抽毒菸被逮 警所內「再過一次生日」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南25歲黃姓男子昨晚出席友人為他舉辦生日趴，歡聚後獨自在中西區正興街巷弄內抽菸，市警二分局員警巡邏經過，聞到濃厚的K他命臭味，停下車來盤檢，當場逮個正著，他裝傻直稱只是香菸，經警道破後又使出哀求手段，最後仍被帶回調查，直說落魄到在警所內過生日永生難忘。

警方調查，黃男3日過生日，當晚是朋友幫他慶生，一同相約至金華路自助KTV歡唱，直至今天凌晨4時20分許，他出來外面巷道吸食K他命毒菸。他說，想不到那麼晚還會有警察巡邏經過。

案發時，二分局海安派出所警員洪正偉等巡邏經過，聞到濃厚的毒品臭味，馬上停下車來盤檢。黃男突見員警從後方出現嚇了一跳，立刻將手中香菸熄滅。

然而，眼尖員警從其手掌中翻開，並起獲1支已吸食一半且內摻捲有K他命毒品的香菸。經詢問，他還裝傻直稱只是香菸，直至員警道破其犯行後又使出哀求手段，最後仍被帶回調查，且經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。

調查中，員警苦口婆心向黃男勸說，吸食毒品危害身體健康，他允諾將徹底戒除外，直說今年在警所內過生日，可能是一輩子最難忘的經驗。全案依毒品危害防制條例送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

※ 提醒您：吸菸有礙健康

黃男允諾將徹底戒除吸毒外，直說今年在警所內過生日，可能是一輩子最難忘的經驗。圖／讀者提供
黃男允諾將徹底戒除吸毒外，直說今年在警所內過生日，可能是一輩子最難忘的經驗。圖／讀者提供
眼尖員警從黃男手掌中翻開，並起獲1支已吸食一半且內摻捲有K他命毒品的香菸。圖／讀者提供
眼尖員警從黃男手掌中翻開，並起獲1支已吸食一半且內摻捲有K他命毒品的香菸。圖／讀者提供

毒品 生日 警察

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