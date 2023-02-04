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噴整罐辣椒水也沒用 毒蟲偷車撞警逃19小時落網

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市鶯歌區劉姓男子周三（1日）晚上將偷來贓車，用奇異筆變造車牌，行經德昌二街、八德街口，警巡發現攔查。劉男假意配合，下一秒卻加速油門往前衝差點撞警，員警朝車內噴灑辣椒水仍被逃逸。警循線於翌日下午在桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦，另追究有無毒駕。

經調查，劉姓男子（50歲）有多項前科的他，周三（1日）晚上10時許，他先施打海洛因解毒癮，旋即將偷來的一輛贓車，用奇異筆變造車牌號碼後，外出駕車購物。劉男自以為神鬼不知，殊不知，卻因太過粗糙而露餡。

當晚，他行經新北市鶯歌區德昌二街、八德街口，被三峽警分局鶯歌派出所副所長胡文忠巡經發現，立即與另位員警趨前攔下。劉男靠停搖下車窗假意配合，下一秒竟加快油門往前逃去，差點撞上2警，胡文忠見狀拿出整罐辣椒水往車內噴灑，仍被劉男順利逃去。

警方尾後追去，於500公尺處，找到撞毀贓車，但劉男已不見蹤影。警循線追緝19小時，於翌日（2日）下午在桃園將人逮到帶回偵辦，偵詢時，劉男坦承有變造贓車車牌外出，且外出前還有吸毒，警詢後依竊盜、偽造文書、毒品等罪嫌送辦，另追究有無涉及毒駕。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區劉姓男子，偷車用奇異筆變造車牌，被警攔查逃逸，警循線於翌日下午桃園逮人，警詢後依竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。記者曾伯愷／翻攝

贓車 桃園 新北

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