影／路邊飲酒惹警注意 趨前盤搜查獲毒品送辦

新北市蘆洲區任姓男子，周三（1日）下午與賴、張兩男在中正路路旁飲酒。警方巡邏經過，見大白天就在路旁喝酒，且舉止怪異趨前盤查。未料，張男情緒激動與警拉扯遭壓制在地，還在任男包內搜出毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送任男，張男則依妨害公務送辦。

經調查，周三（1日）下午2時許，任姓男子（25歲）與賴男（22歲）、張男（28歲）在新北市蘆洲區中正路與光榮路口喝酒，由於3人大白天在路旁飲酒，不時還左顧右盼，頗不尋常。

警巡邏經過趨前盤查，未料，張男瞬間惱怒，手握著酒瓶大聲對警咆哮，當場遭警壓制上銬。盤查其他兩人過程，警眼尖喵到，任男身上揹只包包，其包前一處透明袋口所放菸盒邊，有些許白色粉末。

警詢問任男，他神色有異徵得同意，果然在包內起獲毛重196.7公克K他命、毒品梅片10錠、毒咖啡包35包（總毛重：133.3公克）一併帶回偵辦。偵詢時，任男坦承持有吸食，警詢後依毒品罪嫌移送任男；另張姓男子則依妨害公務送辦，並持續溯源任男毒品來源積極查辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康