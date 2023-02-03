快訊

確診死亡病例破百例 羅一鈞曝這原因

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

桃捷恐嚇信嫌犯與北捷IP相同 本月2次署名皆非「唐澤貴洋」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

機捷本月已收2次恐嚇信，2次內容不同，但已鎖定嫌犯IP。圖／桃園大眾捷運公司提供
機捷本月已收2次恐嚇信，2次內容不同，但已鎖定嫌犯IP。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園機場捷運台北站今上午收到恐嚇信件，內容直指要在機場捷運A1放置汽油桶引發爆炸，據了解，嫌犯本月1日也曾寄信至捷運A18高鐵桃園站，內容大同小異都是要放汽油炸彈，當時警方有到場勘查，確定安全，怎料今又再次寄信。目前已鎖定該嫌犯的境外IP，對象與台北捷運嫌犯應為同一人，為張姓陸生，不過2次的信件署名皆並非「唐澤貴洋」。

近期台灣北捷及桃捷皆接獲有嫌犯寄信揚言要放置汽油彈在捷運站，警方皆不敢大意，據了解，桃園機場捷運車站本月已是第2次收到恐嚇信，本月1日A18高鐵桃園站也收到恐嚇信，內容提及要求準備近百萬現金放到廁所，不然就會放置炸彈，嫌犯署名「劉東東」。

而今日機場捷運A1台北站的內容則是提及台灣政府若讓國外瑞士團來，將在參訪期間以汽油桶引發爆炸，攻擊機場捷運A1民眾，嫌犯署名也與上次不同，這次改為「奧特曼」。

不過根據警方目前追查，已鎖定對方的IP，對象與台北捷運嫌犯應為同一人，將持續追查。

機場捷運 桃園機場 恐嚇

延伸閱讀

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

台北捷運既有路線最該新增哪站 通勤族秒指「這」

獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

桃捷收恐嚇信在北車丟汽油彈 鐵警：加強巡守勤務

相關新聞

桃捷恐嚇信嫌犯與北捷IP相同 本月2次署名皆非「唐澤貴洋」

桃園機場捷運台北站今上午收到恐嚇信件，內容直指要在機場捷運A1放置汽油桶引發爆炸，據了解，嫌犯本月1日也曾寄信至捷運A1...

獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

瑞士國會議員5日將組團訪台，期間預計與總統蔡英文、立法院長游錫堃見面，造訪新竹、金門等地，但桃園捷運今天上午接獲恐嚇郵件...

大帝國泊車領班遭毆 警方逮人查出舞姐與前男友糾紛

高雄市大帝國舞廳外今天上午發生「球棒隊」滋事，6名男子涉嫌棒打舞廳泊車領班。警方追查出涉案人身分，查出林姓男子疑與當舞姐...

桃捷公司接獲台北站放爆裂物恐嚇 全線巡檢

桃園大眾捷運公司表示，今天早上7點多接獲電話，聲稱要在機捷A1台北車站放炸彈，公司第一時間立即報案，並通知周邊軌道業者提...

影／驚！光天化日搶劫 彰化婦人鬧區被搶當場嚇傻

光天化日搶劫!彰化市中興路與光華街口今天上午11點半發生搶案，陳姓機車女騎士騎到路口時，被後方上來的2名雙載騎士搶走機車...

桃捷收恐嚇信在北車丟汽油彈 鐵警：加強巡守勤務

今天上午7時許，桃園捷運收到恐嚇信，指出要在台北車站A1站丟擲汽油彈，目前鐵路警察局台北分局已通報鐵警台北所，加強台北車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。