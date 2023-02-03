桃捷恐嚇信嫌犯與北捷IP相同 本月2次署名皆非「唐澤貴洋」

機捷本月已收2次恐嚇信，2次內容不同，但已鎖定嫌犯IP。圖／桃園大眾捷運公司提供 桃園機場捷運台北站今上午收到恐嚇信件，內容直指要在機場捷運A1放置汽油桶引發爆炸，據了解，嫌犯本月1日也曾寄信至捷運A18高鐵桃園站，內容大同小異都是要放汽油炸彈，當時警方有到場勘查，確定安全，怎料今又再次寄信。目前已鎖定該嫌犯的境外IP，對象與台北捷運嫌犯應為同一人，為張姓陸生，不過2次的信件署名皆並非「唐澤貴洋」。

近期台灣北捷及桃捷皆接獲有嫌犯寄信揚言要放置汽油彈在捷運站，警方皆不敢大意，據了解，桃園機場捷運車站本月已是第2次收到恐嚇信，本月1日A18高鐵桃園站也收到恐嚇信，內容提及要求準備近百萬現金放到廁所，不然就會放置炸彈，嫌犯署名「劉東東」。

而今日機場捷運A1台北站的內容則是提及台灣政府若讓國外瑞士團來，將在參訪期間以汽油桶引發爆炸，攻擊機場捷運A1民眾，嫌犯署名也與上次不同，這次改為「奧特曼」。

不過根據警方目前追查，已鎖定對方的IP，對象與台北捷運嫌犯應為同一人，將持續追查。