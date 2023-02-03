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5男女強索保護費不成 遊藝場遭砸損失上百萬
高雄市林園區某電動遊藝場遇年輕人強索保護費，為息事寧人給了錢後，事後不再給錢，反遭多名男女涉嫌砸店，機台被砸毀，損失上百萬元。警方逮捕林姓男子與女友等5名男女，查出他們還涉嫌向手機行勒索，依違反組織犯罪條例、毀損等罪嫌移送法辦。
據了解，林姓男子（22歲）與鄭姓女友（23歲），夥同張簡（23歲）、張姓（20歲）2男子與李姓女子（21歲），去年11月、12月間，向林園區某電玩店，涉嫌勒索保護費1萬多元，電玩店給錢後，後來業者認為生意不好，拒絕再給錢，林等人便拿棍棒、錢槌，涉嫌砸毀電玩店設備。業者稱損失上百萬元。
警方據報，追查涉案人身分，查出混跡林園地區的林姓男子涉嫌聚眾滋事，並查出林園區某手機行老闆，與林姓男子認識，林知道老闆賺錢，要向老闆借錢，但老闆沒借他，手機行同遭林等人砸店。
1月中旬，高雄市刑警大隊偵一隊在林園、大寮等地，拘捕林姓男子等5人，並搜索出涉案棍棒、鐵槌和刀械，並搜得毒品咖啡包，依違反組織犯罪條例、毒品危害防制條例及毀損等罪嫌移送法辦。
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