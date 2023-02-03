影／借改裝BMW車招搖訪友 嘉義男無照駕駛還攜毒被逮

台南市警二分局今天凌晨取締酒後駕車勤務，在永華路上發現1輛BMW轎車發出巨大排氣聲響，呼嘯而過，上前攔檢盤查，發現22歲林姓駕駛不但無照駕駛，且在車內發現1盒退熱貼紙盒內藏有毒品咖啡包等，依毒品危害防制條例送辦外，依法舉發無照駕駛及通報監理站召回檢驗。

警方調查，林男向朋友借BMW來開到台南訪友，凌晨3時許準備返回嘉義，行經永華路時，因車輛發出轟隆的排氣聲響，明顯有改裝情事。而執行取締酒後駕車勤務的南門所警員李英誌、李維晟等2人見狀，趁該車路口停等紅燈時上前攔檢。

經警盤查身分後，發現他除無照駕駛外，且下車前舉止匆忙狀似急藏物品，隨後在駕駛座椅旁縫隙看見一盒日本進口的退熱貼紙盒，林馬上臉色大變、回應頓時結巴。一打開紙盒馬上看見內放有6包毒品咖啡包、4顆K他命膠囊、共重36.87公克。

警方將他帶返所內調查，經毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品反應，警詢後將他涉依毒品危害防制條例送辦外，也就其無照駕駛違規依法舉發，且將改造的噪音車輛蒐證後，報請監理站召回檢驗。

第二分局表示，每日夜間均結合並運用各項勤務，加強防制危險駕車及取締酒後駕車工作，尤其針對改裝車噪音夜間擾民的違規更是嚴加取締。而去年針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站召回檢驗達798輛；另針對擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例舉發開罰計270件。

警方在駕駛座椅旁縫隙看見一盒日本進口的退熱貼紙盒，林男見狀馬上臉色大變、回應頓時結巴。圖／讀者提供 警方在日本進口的退熱貼紙盒內，發現林男放有6包毒品咖啡包、4顆K他命膠囊等毒品。圖／讀者提供

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