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北投慈后宮遶境爆鬥毆 金虎爺陣頭4人當街猛毆機車騎士

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投慈后宮近日舉辦北投聖母節活動，前天遶境時有陣頭與機車騎士爆發糾紛，當街圍毆騎士成傷，警方介入後鎖定涉嫌傷人的4名男子，通知到案偵詢後依傷害、毀損、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

警方調查，遶境隊伍2月1日晚上6時許行經台北市北投區中央南路一段，其中一組「金虎爺」陣頭，因讓路問題與道路上機車騎士陳姓男子爆發口角糾紛，一眾人當街追打陳男，致其頭、臉、手腳受挫傷，陳男事後報警提告。

轄區北投分局表示，員警獲報後到場壓制，保護被害人，調閱監視器畫面並查訪目擊民眾，鎖定涉嫌傷人的25歲李男、23歲柯男及2名少年身分，昨循線通知到案，詢後依法送辦。

警方強調，絕不容許任何暴力事件發生，若有不法，定將究辦，維護社會治安。

李姓男子等4人涉嫌出手毆打陳姓機車騎士，遭警方通知到案，詢後依法送辦。圖／翻攝自「黑色豪門企業」
李姓男子等4人涉嫌出手毆打陳姓機車騎士，遭警方通知到案，詢後依法送辦。圖／翻攝自「黑色豪門企業」

北投 遶境 機車騎士 鬥毆

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