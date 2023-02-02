逮現行犯遇提審裁定放3人 中山警：毒品案持續偵辦

宋姓男子今凌晨駕駛汽車行經台北市林森北路，停等紅燈超越停止線遭員警攔查，又被發現保溫瓶中藏有毒品，員警當場逮捕3人，但宋男認為警方執法程序有瑕疵，向法院聲請提審，台北地院審理後認警方作為不符法定程序，傍晚裁定釋放3人。

中山警分局表示，3人受盤查時承認持有毒品，也有錄到相關對答，但影像因動態盤查未完整蒐錄；警方尊重法官裁定，但該案違法持有毒品部分仍將依法偵辦。

據悉，42歲宋男今晨4時許駕車載送48歲蔡男、44歲馮女，行經林森北路停等紅燈時，因超越停止線，遭轄區中山二派出所員警攔查，3人配合下車受檢，拿出1瓶保溫瓶後，員警在保溫瓶尾部暗格中發現白色結晶體及粉末，懷疑是毒品，3人坦承該物是毒品，當場被依違反毒品危害防制條例現行犯逮捕。

未料，3人在偵詢過程中否認持毒，並質疑員警只因交通違規就未經同意執行搜索，聲請提審，台北地院下午開庭審理，檢視員警密錄器畫面後，認定警方執法不符程序，裁定釋放3人。

警方指出，雖非以現行犯逮捕3人，但現場查出毒品海洛因4包、安非他命6包、注射針筒12支、電子磅秤及夾鏈袋等證物，毒品初驗皆呈陽性反應，全案毒品部分後續仍將依法偵辦。