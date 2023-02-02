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警朝拒檢車開槍打死乘客被訴 警政署：教育用槍觀念
新北市中和警分局中原派出所張姓警員朝拒檢汽車開3槍，打死後座鍾姓男子，新北地檢署依過失致死罪起訴。警政署表示，持續強化員警教育訓練，增進正當、合理用槍觀念，保護民眾生命財產安全及兼顧警察自身安全。
警政署指出，為強化員警正確使用警械，保護民眾生命財產安全，去年10月完成警械使用條例修法，更明確定義警械使用時機，並針對修正後第4條「逕行射擊」的4款時機與情境，參照學者著作及法院、地檢署相關偵審文書，撰擬逕行射擊書面資料及擬定情境模擬，供員警教育訓練運用。
警政署說，請新北市警察局給予員警相關法律協助及因公涉訟經費輔助，若經費不足可向署申請補助，並積極關懷協助，提供心理諮商輔導，全力作為同仁後盾。
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