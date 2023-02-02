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影／追妨害自由案共犯 歹徒衝撞公車 警開10槍抓一人
台中市趙姓男子昨天被趙母通報緊急協尋，稱兒子有債務糾紛遭人控制行動，警方昨循線在中區大樓尋獲趙，也查到曾姓涉案人，警方今早再追另名謝姓共犯時，謝開車衝撞警方車輛，波及2輛公車，警方對空鳴槍9槍後，涉謝車輪一槍，順利破窗抓人。
第二警分局永興所在昨天中午受理趙姓婦人通報兒子緊急協尋案，趙婦指稱兒子（33歲）有債務糾紛，疑遭人擄走後控制行動，永興所與偵查隊成專案小組偵辦，昨晚10時許，即循線在中區自由路的大樓房間內，尋獲趙男，查獲在場涉案的曾姓男子（23歲）。
全案經報請台中地檢署檢察官指揮後，發現曾還有另名謝姓共犯（25歲）駕駛租賃車在逃，今天上午11時許，專案小組跟搜到謝男使用車輛，要在中區建國路、台中路攔截圍捕時，謝開車拒捕，還衝撞到路旁兩輛公車。
警方擔心謝男衍生其他公共危險，除對空鳴槍9槍外，還朝謝車的右後輪開1槍，並擊破車窗抓人，全案已帶回警局詢問，釐清案情，目前依妨害自由、毀損等罪嫌方向偵辦。
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