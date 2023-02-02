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毒鴛鴦車當據點想趁新春海撈一票 還沒開張先被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

過年期間毒品交易興盛，因販毒遭檢方通緝的林姓男子，攜著妻子藏匿高雄鳳山區，為謀生計，兩人通緝期間另起爐灶，準備趁過年期間大賺新春紅包，不料早已被高市刑大鎖定，日前在鳳山區文衡路圍捕到案在車上搜出海洛因等毒品14.72公克，夫妻被帶回驗尿，林男解送歸案，全案朝違反毒品防制條例偵辦中。

警方調查，46歲林男因販毒、施用毒品等案，被高雄地檢署發布通緝，他為了躲避檢警追捕，帶著大他4歲的許姓妻子潛藏在高雄市鳳山區一帶，夫妻躲避通緝前間，因生計受阻，為求出路在鳳山尋覓據點另起爐灶，打算趁過年毒品用量最盛時，海撈一筆。

兩人以車當據點，隨身攜帶大量毒品，以備隨時交易，不料兩人行蹤早已被高雄市刑大偵六隊幹員盯上，經長期跟監、蒐證，日前趁林男與許女下車時，跟監幹員隨即一擁而上，將毫無防備的兩人壓制在地。

警方在車上搜索時，查獲一級毒品海洛因6包、二級毒品安非他命12包，合計14.72公克，另有磅秤4台手機部等證物，兩人堅稱還沒販毒就被逮，但說法警方持懷疑態度，全案朝毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，林男因通緝在案，另依法解送歸案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方趁林男下車無防備時，一擁而上將他逮捕，查獲一級毒品海洛因6包、二級毒品安非他命12包，合計14.72公克。圖/讀者提供
警方趁林男下車無防備時，一擁而上將他逮捕，查獲一級毒品海洛因6包、二級毒品安非他命12包，合計14.72公克。圖/讀者提供
警方趁林男下車無防備時，一擁而上將他逮捕。圖/讀者提供
警方趁林男下車無防備時，一擁而上將他逮捕。圖/讀者提供

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