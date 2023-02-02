黑道小弟腳底卡彈證實槍擊案 天眼追蹤槍手落網

彰化縣謝姓男子懷疑陳姓助手勾結黃姓男子「黑吃黑」吞了13萬元，日前先押陳男到大村鄉公墓毆打和開槍示威，再到黃男家開槍討債，謝男開車路線被警察局「天眼系統」全都錄，警方昨攻堅逮捕謝男並移送偵辦，彰化地檢署複訊後聲押獲准。

縣長王惠美今天頒獎表揚彰化縣警察局及員林警分局的有功人員，並表示天眼系統發揮治安護民的功能，今年編列1億2千萬元增購天眼系統設備，將裝置在重要路口、治安疑慮點及民眾建議易發生事故的路段。

警方調查，謝男（49歲）去年元月在田中開槍，交保出來之後不知悔改，去（2022）年元月29日到大村鄉黃男住家開槍，警方追查發現，謝男28日先押陳姓助手（43歲）到大村鄉某公墓附近逼問向黃男討債的13萬元去處，陳男無法交代，謝男毆打逼問黃男下落，陳男仍講不出來，謝男對空鳴槍，在場的人及路過者都下跪舉手示弱。

謝男生性多疑，晝伏夜出，警方30日他的車輛在埔心鄉某汽車旅館外面，搭另一輛車離去，故布疑陣讓人以為他投宿汽車旅館，警方根據車輛行駛路線，申請彰化縣警察局霹靂小組翌日半夜攻堅，逮捕蒙頭大睡的謝男，並查獲3把手槍、13顆子彈。