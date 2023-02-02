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黑道小弟腳底卡彈證實槍擊案 天眼追蹤槍手落網

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣謝姓男子懷疑陳姓助手勾結黃姓男子「黑吃黑」吞了13萬元，日前先押陳男到大村鄉公墓毆打和開槍示威，再到黃男家開槍討債，謝男開車路線被警察局「天眼系統」全都錄，警方昨攻堅逮捕謝男並移送偵辦，彰化地檢署複訊後聲押獲准。

縣長王惠美今天頒獎表揚彰化縣警察局及員林警分局的有功人員，並表示天眼系統發揮治安護民的功能，今年編列1億2千萬元增購天眼系統設備，將裝置在重要路口、治安疑慮點及民眾建議易發生事故的路段。

警方調查，謝男（49歲）去年元月在田中開槍，交保出來之後不知悔改，去（2022）年元月29日到大村鄉黃男住家開槍，警方追查發現，謝男28日先押陳姓助手（43歲）到大村鄉某公墓附近逼問向黃男討債的13萬元去處，陳男無法交代，謝男毆打逼問黃男下落，陳男仍講不出來，謝男對空鳴槍，在場的人及路過者都下跪舉手示弱。

謝男生性多疑，晝伏夜出，警方30日他的車輛在埔心鄉某汽車旅館外面，搭另一輛車離去，故布疑陣讓人以為他投宿汽車旅館，警方根據車輛行駛路線，申請彰化縣警察局霹靂小組翌日半夜攻堅，逮捕蒙頭大睡的謝男，並查獲3把手槍、13顆子彈。

最離奇的是陳男左腳腳底中槍卡彈發炎浮腫，到醫院就醫被通報，陳男被捕後矢口否認遭謝男槍擊，聲稱被流彈擊中。謝男、陳男和黃男都對13萬元債務語焉不詳，警方懷疑與槍枝、毒品交易有關，將擴大偵辦，昨依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、殺人未遂等罪嫌移送謝男並聲押。

彰化縣長王惠美到員林分局表揚偵破槍擊案的彰化縣警察局和員林警分局有功人員。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到員林分局表揚偵破槍擊案的彰化縣警察局和員林警分局有功人員。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到員林分局了解逮捕謝姓男子的破案過程。記者簡慧珍／攝影
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警察

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