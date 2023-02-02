影／屏東里港警溯源追查製毒工廠 再剷除1間！

屏東縣里港警分局去年12月在高樹鄉舊寮村處民宅破獲安非他命製毒工廠1座，逮捕鄭姓主嫌共3人，查扣多種安非他命先驅原料淨重10.6公斤及製毒工具一批，警方借提嫌犯擴大追查，鎖定鄭在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。

里港警分局去年11月掌握情資高樹鄉舊寮村一處民宅附近， 常聞到化學藥劑產生的惡臭味，並有煙霧飄出，警方成立專案小組鎖定該民宅多日跟蹤埋伏，見時機成熟，12月10日晚間前往查緝，當場查扣多種安非他命先驅原料淨重10.6公斤及製毒工具一批 ，鄭姓主嫌等3人收押禁見，報請屏東地檢署檢察官指揮溯源擴大偵辦。

警方調查，鄭姓主嫌選在里港鄉偏遠鄉間民宅租屋設安非他命製毒工廠，看準當地老年人口占居住人口約8成，夜間大多待在家中且早早就寢，鄭等人利用此特性在深夜製毒，但還是有人聞到飄出的化學藥劑惡臭味；警方借提擴大調查，發現鄭在高樹鄉新豐村另有間製毒工廠，30日前往突檢，再起出毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。

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