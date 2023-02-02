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影／屏東里港警溯源追查製毒工廠 再剷除1間！

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣里港警分局去年12月在高樹鄉舊寮村處民宅破獲安非他命製毒工廠1座，逮捕鄭姓主嫌共3人，查扣多種安非他命先驅原料淨重10.6公斤及製毒工具一批，警方借提嫌犯擴大追查，鎖定鄭在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。

里港警分局去年11月掌握情資高樹鄉舊寮村一處民宅附近， 常聞到化學藥劑產生的惡臭味，並有煙霧飄出，警方成立專案小組鎖定該民宅多日跟蹤埋伏，見時機成熟，12月10日晚間前往查緝，當場查扣多種安非他命先驅原料淨重10.6公斤及製毒工具一批 ，鄭姓主嫌等3人收押禁見，報請屏東地檢署檢察官指揮溯源擴大偵辦。

警方調查，鄭姓主嫌選在里港鄉偏遠鄉間民宅租屋設安非他命製毒工廠，看準當地老年人口占居住人口約8成，夜間大多待在家中且早早就寢，鄭等人利用此特性在深夜製毒，但還是有人聞到飄出的化學藥劑惡臭味；警方借提擴大調查，發現鄭在高樹鄉新豐村另有間製毒工廠，30日前往突檢，再起出毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供
屏東里港警方鎖定鄭姓主嫌在高樹鄉新豐村另有間藏身鄉間住宅的製毒工廠，上月30日前往突檢，查扣疑似第4級毒品先驅原料18.7公斤和製毒工具。圖／警方提供

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