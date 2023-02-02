少女雙載挨撞車廂「掉槍」 警用社維法送辦不罰理由曝

台中蔡姓、劉姓少女去年無照騎機車挨撞，車廂散落雜物竟還藏有1把手槍，被目擊民眾拍下引起議論，警方經查是把玩具槍，連同2名少女、借車的池姓車主依社維法送辦；法院認為，警方沒具體說明、調查3人持該槍有無危害秩序，不能僅以單純持玩具槍就認違法，裁定3人不罰，可抗告。

第3分局調查，蔡姓少女（14歲）去年10月2日早上9點多騎幾車載劉姓少女（15歲），當時騎經東區旱溪街、十甲東路和許姓女子（58歲）駕駛的轎車擦撞，造成蔡、劉摔車倒地，所幸送醫無大礙。

但有路過民眾目擊，蔡、劉2人的機車被撞倒地後，連同後車廂散落的雜物中卻有1把手槍，警方獲報處理交通事故，當下雖沒有找到該槍，但事後經通知當事人說明，循線找到該槍卻是是「玩具槍」，池姓車主則稱是為了「防狗追」才攜帶。

由於2名少女均未成年、無駕照，警方再查該車為池姓男子所有，池到案均坦承出借機車、玩具槍給對方，警方認為池等3人無正當理由攜帶該槍枝有危害安全之虞，有違反社會秩序維護法第65條第3款規定，將3人移送台中地院裁處。

法院指出，社會秩序維護法第65條第3款定無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，但該條款處罰要件，須行為人客觀上有攜帶類似真槍之玩具槍行為，且有危害安全或驚嚇他人之情形。

法院說，攜帶玩具槍是否達達妨害公共秩序、擾亂社會安寧，須審查行為人的言詞舉動、時間、地點及身分「並非一旦持有類似真槍之玩具槍遭查獲，就一概用該法條處罰」。

蔡姓少女表示，他向池姓男友借車騎走時對方不知道，沒有刻意翻開置物箱外套裡頭的東西，劉姓少女也稱不知車廂內有玩具槍，也無證據顯示2人事先知情。