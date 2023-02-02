才出獄4天 男子艋舺公園內攻擊員警被壓制
一名55歲的陳姓男子，日前出獄僅僅只有4天，卻上半身赤膊在萬華區艋舺公園內鬧事，陳男遇到執勤員警時，大聲要求員警幫他拿衣服，隨後就攻擊員警，被當場壓制，依妨害公務罪嫌移送地檢署。
據了解，陳男前年7月份在艋舺公園內，才酒後攻擊他人，被以傷害罪送辦，12月因毒品傷害罪從台中監獄出獄。
日前陳男在北市萬華區艋舺公園內，上半身赤膊，下半身僅穿著短褲，當時陳見到正在公園內的東側迴廊執行守望、巡簽勤務的員警，陳男就開口要求員警幫他拿取衣服，但員警因陳男表達意思不明，且態度不佳，拒絕陳男要求。
陳男不滿下，突然出手攻擊員警，陳立即被壓制，上手銬逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。萬華分局呼籲，警方依法執行公權力，不容挑戰，必會強勢執法，有心人士勿以身試法。
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