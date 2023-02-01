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即時短評／中壢警違法盤查被判刑 勿忘高層縱容成幫凶

聯合報／ 記者楊湛華陳俊智／桃園即時報導

中壢分局葉姓員警違法盤查女老師，一審遭判十月，其中一罪不得易科罰金，外界普遍認為法院「下重手」，然而除了葉不認罪外，案發後高層態度模稜兩可，警界長期鼓吹「強勢執法」、默許對民眾操弄話術，更是基層獲罪的幫凶。

這起案件有三大癥結。首先，一線員警為拚績效越轄辦案，在缺乏客觀犯罪證據下，以「懷疑她是失蹤人口」話術刺激無辜民眾，間接違法盤查；實務上，不少員警也常用「包包借我看一下」等「技巧」藉故搜索，少數員警還會刻意出言激怒民眾，再辦妨害公務，達成搜索目的。

二是倒果為因、情緒勒索。此即所謂之葉姓員警在法院審理時曾表示，由於女老師臉頰消瘦、神情疲憊，才懷疑她是毒品或失蹤人口，大犯邏輯謬誤；部分警民聲援，稱「如果沒問題，何必不配合」，不僅是變相情勒，也漠視警察職權行使法第6條第1項，在沒有「合理懷疑」下要盤查，明顯就是違法臨檢，濫權思維展露無遺。

三是高層授意、態度曖昧。女老師案發後一個月，時任局長陳國進在議會受訪，稱讚葉姓員警是認真的警察，主動稽查、勇於任事，值得肯定，執勤技巧、態度引發爭議則「會檢討」，時任市長鄭文燦也幫忙緩頰，看似情意相挺，卻只讓外界看到「警界護短、長官瞎挺」而已，更別說現在高官各奔東西，徒留基層孤身一人。

近年治安事件頻傳，警政署大肆鼓吹「強勢執法」，然而強勢既不能保障民眾安全，更沒有保護警察，警方面對不法，本就該強勢，重點是要「依法行政」，執行勤務必須符合比例原則，程序正義、才有正義。

音樂老師詹慧玲（左）遭中壢分局員警違法盤查、「大外割」壓制，當事員警昨被判刑。圖／報系資料照
音樂老師詹慧玲（左）遭中壢分局員警違法盤查、「大外割」壓制，當事員警昨被判刑。圖／報系資料照

警察 失蹤 妨害公務

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