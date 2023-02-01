畫面曝光！男持開山刀鬧上Dcard被抓 曾報案謊稱殺了女友要自首

今天有網友在Dcard發文，指稱逢甲大學附近的福上巷有人持開山刀砍人，提醒附近學弟妹留意，第六警分局表示，全案發生在昨天上午，無人受傷，初判為情侶吵架，第六警分局在今天晚間6時許，在西屯區汽車內將涉案吳姓男子查緝到案，查獲毒品等贓證物，全案將依恐嚇、毒品等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局西屯所在昨天上午11時許，接獲民眾報案，有男子在西屯區福上巷持刀，警方隨即派遣巡邏警力到場，員警雖未發現該名男子，仍不敢大意，立即調閱監視器追查，發現為一對情侶發生爭執，且未有民眾受傷，分局組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

經查，吳男（27歲）曾在上月29日酒後向警方報案，謊稱殺害女友要自首，卻不願意透露地點，經警方抽絲剝繭找到吳男，發現吳男與女友酒後發生爭執，爭吵之下謊報已殺害女友。

經員警確認女子安全無虞，將吳男依恐嚇危安罪送辦，但該對情侶不知悔改，昨天上午11時許，又在福上巷爭吵造成民眾恐慌，今晚循線在西屯區汽車旅館，將吳男查緝到案，現場起獲K他命、毒咖啡包、開山刀、空氣槍等贓證物，全案依毒品罪及恐嚇公眾危安罪嫌，移請台中地檢署嚴辦。