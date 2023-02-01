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員警摔女師掀程序正義話題 違法搜索不見得證據就無效

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢警分局葉姓警員違法攔查逮捕詹姓女老師被判刑，再掀警察執法程序正義話題。雖然法律實務多有警察違法在先致犯嫌罪證不足獲判無罪，但也不是沒有違法搜索扣得證據被法院認可的案例；桃園市邱姓和紀姓2名男子就因販賣安非他命，在警方違法搜索的情況下，仍被桃園地院依販賣二級毒品等罪分判10年6月和11年徒刑。

判決指出，邱姓男子曾在2020年12月3日上午將安非他命賣給黃姓男子（另案審理），當日下午又花錢向紀姓男子補貨。全案因警方查獲黃男及追查溯源，才在邱男住處逮到邱男和準備離開的紀男，也查獲邱男除了安非他命外，另持有大麻乾草2包。

審理時，邱、紀2人主張警方是違法搜索，指員警是趁紀男開門準備離開之際衝進屋內，一進門就說「進去，不要動，坐著」等語，而且是一邊搜索、一邊詢問邱男是否同意搜索，其查扣證據應不具證據能力。

法院調查，員警並未取得搜索票，又無法定緊急搜索情形，未經同意他人住處檢視屋內，顯屬違法搜索。邱男雖有簽署自願受搜索同意書，但實際上是員警不斷詢問施壓下才簽，並非自願。

法院雖認定警方違法搜索，但審酌員警違法搜索不是出於重大惡意，程序瑕疵並非嚴重，再加上毒品危害社會甚鉅，本案追訴具公益維護目的，因此仍認所扣證物仍具證據能力，並依邱、紀2人犯罪情節和犯後態度量刑。

桃園地院雖認警方違法搜索，但認為警方查扣證據仍具證據力。記者陳俊智/攝影
桃園地院雖認警方違法搜索，但認為警方查扣證據仍具證據力。記者陳俊智/攝影

桃園 警察 毒品

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