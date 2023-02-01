女子開白車載通緝犯涉肇逃 南警攔截圍捕到案
郭姓女子今天下午1點多開著白色轎車搭載曾姓男毒品通緝犯，先在台南市安區大安街擦撞女機車騎士後未停車，被市警三分局巡邏員警撞見，警方自後尾追，郭還在北區和緯路、公園路口撞倒侯姓女騎士，侯女未受傷，郭女涉肇事後加速逃逸。警方通報攔截圍捕，最後與市警五分局 員警，合力在西門路四段、和緯路攔下白車，並在車上起出安非他命和毒品咖啡包帶回法辦。
警方調查，郭女為治安顧慮人口，今天下午1點多開著白車先在安南區大安街，後照鏡擦撞女騎士，女騎士未受傷，恰巧為台南市警三分局安中派出所巡邏警車撞見。
警方上前示意郭女停車，郭女不從加速逃逸，還在北區和緯路、公園路口撞倒侯姓女里長，她身體多處擦傷，由消防分隊送醫，意識清楚無大礙。
安中所員警見狀通報勤務中心請線上巡邏員警攔截圍捕，最後於今天下午2點多和市警五分局員警合力在西門路四段、和緯路攔下白車，並在白車上起出安非他命和毒品咖啡包，30歲郭姓女子和40歲曾姓男子被依涉及毒品等罪嫌帶回派出所留置調查中。據了解，曾因毒品案去年底遭南檢通緝在案。
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