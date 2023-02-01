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染愛滋又遭劈腿誹謗男友 法院認維持理性有困難判免刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名男子懷疑遭男友傳染HIV愛滋病，又發現他劈腿，氣憤下在IG稱對方「同時經營兩位男友」、「不要再去禍害他人」被依妨害名譽罪起訴；法院查，男子犯行明確實有不該，但考量他接連染病、感情觸礁，要維持理性冷靜有困難，依妨害名譽罪判他免刑，可上訴。

檢方起訴指出，男子和男友2021年3月交往時發現自己感染愛滋，認為是和對方性交時遭傳染，並懷疑男友曾在網路遊戲張貼涉及毒品文字、和他人曖昧等，多次詢問都未獲正面回應。

男子去年1月7日就用IG帳號標註男友，張貼「瞞天蓋地，同時經營兩位男友」、「請您自行好好審視您的行為，並要他「不要再去禍害大眾！」後又在網路遊戲帳號張貼他IG，並稱「最會多元多人交男友」等語。

審理時，男子否認犯行，辯稱當時男友腳踏兩條船，後來自己去疾管所採檢HIV陽性，且自己只有和男友性交，並曾發現對方遊戲對話有提到毒品注射，是因為覺得男友害他得愛滋，才會張貼相關文字，內容提及感情不忠都是事實，也認為男友有愛滋、毒品問題。

法院查，男子在網路張貼男友指摘他「同時交往其他男友」、「禍害大眾」等，都確實足以貶損對方名譽，法院就男子稱男友劈腿一事，雖認定他有盡相當查證義務，但該部分「僅涉私德」且男友非公眾人物與公眾利益無關，無法免於誹謗罪責。

法院指出，至於男子稱男友傳染愛滋給他、張貼疑似毒品言論等，根據相關對話、證據，認定他未盡查證，犯刑法第310條第2項散布文字犯誹謗罪明確。

但法院認為，從男子犯案時序觀察，他2021年3月發現感染愛滋，情緒受嚴重負面影響就醫，事後又經人告知男友劈腿，接連在感染愛滋、發覺感情問題下，承受負面情緒龐大，縱使行為構成妨害名譽罪，但他當下面對情狀，是否仍可同理性第三人保持冷靜，顯有困難。

法院審酌，男子犯妨害名譽雖有不該，但其指該感情問題已盡查證、事出有因非憑空捏造，犯罪動機也是受刺激，確有值得憫恕，就算依刑法第59條情堪憫恕減刑後猶嫌過重，依刑法第61條判他免刑。

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男子上網誹謗男友，法院認為他接連因染愛滋、遭劈腿，要維持理性有困難，依誹謗罪判他免刑。示意圖／ingimage
男子上網誹謗男友，法院認為他接連因染愛滋、遭劈腿，要維持理性有困難，依誹謗罪判他免刑。示意圖／ingimage

愛滋病 毒品 妨害名譽

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