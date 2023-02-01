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台中高薪當幌子求職男受騙遭囚2個月 警瓦解詐騙集團

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市一名沒有工作經驗的年輕男子，依社群網站「高薪現領」求職廣告到場面試，沒想到竟遭詐騙集團囚禁、控制行動，成了人頭帳戶，男子在2個月後成功脫逃並報警，警方循線查獲以柳姓男子為首的4名詐騙集團成員到案，詢後依組織犯罪條例、詐欺、妨害自由等罪法辦。

被害的年輕男子表示，他看到「高薪現領」求職廣告，打電話詢問薪資待遇、工作內容等細項，對方說「面談」，待他到場面試，就邀他參觀公司，待他上車後就被控制行動，手機等物品都被收走，輾轉囚禁在北部多家旅館，住一段時間再換另一家旅館，由於他順從配合，在囚禁2個月後，趁隙脫逃並報警。

烏日警分局表示，警方隨即成立專案小組展開查緝，查獲4名詐騙集團成員到案，查出詐騙集團誘騙被害人目的是取得對方的銀行帳戶，因擔心被害人報警破局，因此犯罪期間限制被害人行動，詢後依相關罪嫌移送地檢偵辦，並將持續溯源追查詐欺集團上手及金錢流向，擴大偵辦，徹底瓦解該詐騙集團。

烏日警分局提醒，詐騙及人蛇集團，會透過高薪誘因等各種話術誘騙被害人，因此民眾求職千萬要謹慎，確保自身及財產安全，目前全國各警察機關正全力推動清源2.0專案，深入各社會角落，持續清查旅館、民宿、日租套房、社區大樓出租處所、廠房及倉儲等處所，防止民眾遭詐騙集團囚禁，並即時發掘犯罪高風險處所。

烏日警分局呼籲，如有發現可疑情事，民眾可撥打110或就近向派出所報案，警民合作，對犯罪行為發揮共打力量。

台中市警局烏日分局員警將詐騙集團成員移送台中地檢署偵辦。記者趙容萱／翻攝
台中市警局烏日分局員警將詐騙集團成員移送台中地檢署偵辦。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 高薪 求職

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