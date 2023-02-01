溫州公園命案女嫌盼和解 法官斥：有錢人就能犯罪？

桃園市陳姓男子疑因銀行帳戶租售問題與詐騙集團爭執，去年10月遭詐團設局，凌虐毆打長達1小時，之後被丟包桃園區溫州公園，不久便傷重身亡；桃園地院今開準備庭，負責約人的王姓女子僅認幫忙打電話，否認參與傷害毆打情節，希望有跟陳男家屬和解機會，結果遭法官斥責「如果事情發生後都能和解，豈不是有錢人就能犯罪」。

檢警調查，23歲的陳姓男子生前曾透過王姓女子將銀行帳戶轉讓給詐騙集團的梁姓男子，換取5萬元報酬，但後來雙方因報酬為一次性買斷費用或月租問題鬧翻，惹禍上身。去年10月，陳男被王女約到住處，吸食安非他命後精神恍惚，後來被梁姓、施姓等男子押到大園某處以鋁棒、木棍等物痛毆，被丟到溫州公園時，只剩一絲氣息，最後因為頭部重傷和吸食毒品等情，引發顱內出血、橫紋肌溶解症和內出血嚴重死亡。

針對此案，桃檢首波依傷害致死罪起訴打電話約人的王姓女子，以及參與圍毆的梁姓、施姓和羅姓3名男子；桃園地院今開準備庭，除羅男因律師沖庭未到，其餘3人均到庭。對於檢察官起訴事實，王女僅認部分事實，梁、施2人則坦承犯行。

準備庭上，王女表示自己有打電話幫梁男約出陳男，2人先在她的住處吸食安非他命，之後才依梁男指示將陳帶到公園，由梁男接走。她強調自己沒有傷害陳的意思，也不知道梁等人會施暴凌虐，雖然過程中得知陳深受重傷，但因為沒空，有拒絕幫忙送醫，後來陳被丟包，也曾和其他友人一起尋找他的下落，但最後沒找到人。

王女對於陳男死亡結果沒有意見，但她希望能跟陳男家屬談和解，結果被法官斥責「如果事發前能想到這種結果跟死者家屬，就不會有這種事發生。如果事情發生後都能和解，豈不是有錢人就可以犯罪」。