影／槍砲男被通緝躲南投竹山 警攻堅抓人！剛泡好的泡麵無福享用
南投縣張姓男子涉嫌擁槍自重，犯下槍砲、毒品、傷害等案件，遭院檢發布通緝，台中市刑大在去年間獲報後，展開調查，發現張藏身在南投竹山一帶，經蒐證完備後攻堅抓人，當時張才泡好一碗泡麵，還沒開動就被查獲，現場起獲槍支、毒品等贓證物，警詢後解送歸案。
台中刑大偵八隊在去年6月間獲報，張姓男子（29歲）涉嫌多起槍砲、傷害、毒品案件，分別遭台中地院、地檢署、南投地檢署發布通緝，張自知遭通緝，四處藏匿，出入十分謹慎，都用友人及變換不同使用車輛，在台中、南投、彰化等地區逃逸。
警方掌握，張男逃逸期間擁槍自重，甚至持有改造槍支的工具，四處從事改造槍械不法犯行，對治安造成危害，去年9月間，得知張藏身在南投竹山一處鐵皮屋內，見機不可失，布署攻堅行動抓人。
當時張男不知已被警方掌握行蹤，正在鐵皮屋內泡好一碗泡麵，準備大快朵頤，還沒享用就被警方查緝到案。
經搜索，現場查扣改造手槍1把、改造手槍半成品2把、子彈31發、彈匣4只、槍支零組件1批、改造工具、海洛因一包（重0.52克）、安非他命6包（重5.12克）、現金7300元等贓證物，全案警詢後，依毒品、槍砲等罪，解送台中地檢署歸案。
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