快訊

陳菊人馬接掌新內閣要職 調節蔡賴黨政關係安全閥？

「人類自由指數」台灣亞洲第一！中國大陸全球排名152吊車尾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「大外割」摔音樂女老師 中壢警違法盤查2罪判10月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢分局葉姓警員巡邏時，在沒有任何犯罪嫌疑情況下盤查詹姓女音樂老師，引發警民衝突，後來因為用柔道招式「大外割」將詹女摔倒在地挨告，經桃園地院審理，被依公務員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，強制罪部分得易科罰金。可上訴。

詹女獲悉判決結果後，也在臉書po文，「感謝庭上法官伸張正義，以及訴訟之路上相伴、相挺、支持的所有朋友」。

葉姓警員摔詹女一案發生在前年4月，事發當時，葉員以疑似失蹤人口為由要求詹女出示身分證遭拒，又不肯讓詹女離開，最後在對方指責其行為很蠢時，以妨害公務為由，使出「大外割」逮人；事發後，警民雙方互控傷害、妨害公務等罪。事件也引起社會廣泛討論，有人認為詹女只要配合一下就沒事，但也有人認為員警在沒有任何犯罪嫌疑下盤查民眾本來就違法，質疑警方執法過當。

葉員雖一度獲檢方不起訴處分，但詹女聲請再議，最後被依強制罪起訴。

審理時，葉員否認犯行，強調攔查地點為治安熱點，並指詹女當時背著行李，神情憔悴，因此懷疑是毒品或失蹤人口，但說法未被採信。

法院調查，詹女當時獨自行走在公共道路外側，外表整潔、神色正常，並無濫用毒品後精神異常、泥醉或其他生命、身體將發生具體危害跡象，也沒有公然攜帶違禁物、武器或即將犯罪徵兆，也不是剛從由犯罪現場走出來，遭攔檢時，除質疑葉員盤查的法律依據外，無攻擊、衝撞員警或加速逃逸行為，難認有犯罪嫌疑或有犯罪之虞。

葉員違法攔檢已觸犯強制罪在先，但面對詹女合理評論其違法行為「真的很蠢」、「你做的事情違反你的工作」等語時，又將人壓制在地上銬逮捕，均難認是合法執行職務行為。

法院認為，葉員身為警察，本應端正行止、奉公守法，卻不思克盡保障人民權利，違法盤查及違法逮捕詹女，剝奪詹女行動自由及造成傷害，嚴重影響人民對警察信賴，損害警察形象，所為誠屬不該。此外，葉員犯後未能確實表達其悔意，無法取得詹女諒解，也為能賠償對方損失，難認犯後態度良好，因此依犯罪情節、犯後態度和過往素行等情量刑。

中壢分局葉姓警員因違法盤查及違法逮捕詹姓女音樂老師，被桃園地院依公務員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑。記者陳俊智/攝影
中壢分局葉姓警員因違法盤查及違法逮捕詹姓女音樂老師，被桃園地院依公務員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑。記者陳俊智/攝影

警察 妨害公務

延伸閱讀

載毒蟲逃逸衝撞10車 撞爛租賃車被逮 他拒檢下場出爐

中壢直行車與左轉車碰撞 波及「待撞格」衰騎士

民眾瘋搶柯文哲發財金 年輕情侶：特地從台北南下中壢

企業做愛心捐50萬設備給桃消防 中壢工廟祈福求平安

相關新聞

「大外割」摔音樂女老師 中壢警違法盤查2罪判10月

桃園市中壢分局葉姓警員巡邏時，在沒有任何犯罪嫌疑情況下盤查詹姓女音樂老師，引發警民衝突，後來因為用柔道招式「大外割」將詹...

影／槍砲男被通緝躲南投竹山 警攻堅抓人！剛泡好的泡麵無福享用

南投縣張姓男子涉嫌擁槍自重，犯下槍砲、毒品、傷害等案件，遭院檢發布通緝，台中市刑大在去年間獲報後，展開調查，發現張藏身在...

得知友人聚賭欠200萬難償還 他教唆小弟開空氣槍「恐嚇洩憤」

新北市田姓男子跟人有200萬元債務糾紛，疑因田男頻頻討債，釀欠債人不滿，住家日前遭人開空氣槍洩憤，田男急忙報警，警方介入...

泰達幣已成詐團洗錢工具 警方依詐欺案追辦

馮姓女子昨天在高鐵左營站，與羅姓男子交易虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」，對方卻趁機「尿遁」，與同夥許姓男子搭計程車逃逸，...

林姿妙案原定今日開庭取消 可能延到3月後

眾所關注的宜蘭縣長林姿妙等15人涉貪汙等罪，宜蘭地方法院原定今天開庭，因案情複雜，法院先取消，待討論完畢後，再與辯護律師...

畫面曝！新北BMW男酒駕逆向撞6旬婦 兒子親眼目睹媽媽遭撞亡

55歲賴姓男子昨天晚上7點多，酒後開BMW轎車行經新北市汐止區汐平路一段，卻高速逆向行駛，狠撞正在過馬路的69歲蘇姓婦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。