「大外割」摔音樂女老師 中壢警違法盤查2罪判10月

桃園市中壢分局葉姓警員巡邏時，在沒有任何犯罪嫌疑情況下盤查詹姓女音樂老師，引發警民衝突，後來因為用柔道招式「大外割」將詹女摔倒在地挨告，經桃園地院審理，被依公務員假借職務上機會強制罪、公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪分判4月和6月徒刑，強制罪部分得易科罰金。可上訴。

詹女獲悉判決結果後，也在臉書po文，「感謝庭上法官伸張正義，以及訴訟之路上相伴、相挺、支持的所有朋友」。

葉姓警員摔詹女一案發生在前年4月，事發當時，葉員以疑似失蹤人口為由要求詹女出示身分證遭拒，又不肯讓詹女離開，最後在對方指責其行為很蠢時，以妨害公務為由，使出「大外割」逮人；事發後，警民雙方互控傷害、妨害公務等罪。事件也引起社會廣泛討論，有人認為詹女只要配合一下就沒事，但也有人認為員警在沒有任何犯罪嫌疑下盤查民眾本來就違法，質疑警方執法過當。

葉員雖一度獲檢方不起訴處分，但詹女聲請再議，最後被依強制罪起訴。

審理時，葉員否認犯行，強調攔查地點為治安熱點，並指詹女當時背著行李，神情憔悴，因此懷疑是毒品或失蹤人口，但說法未被採信。

法院調查，詹女當時獨自行走在公共道路外側，外表整潔、神色正常，並無濫用毒品後精神異常、泥醉或其他生命、身體將發生具體危害跡象，也沒有公然攜帶違禁物、武器或即將犯罪徵兆，也不是剛從由犯罪現場走出來，遭攔檢時，除質疑葉員盤查的法律依據外，無攻擊、衝撞員警或加速逃逸行為，難認有犯罪嫌疑或有犯罪之虞。

葉員違法攔檢已觸犯強制罪在先，但面對詹女合理評論其違法行為「真的很蠢」、「你做的事情違反你的工作」等語時，又將人壓制在地上銬逮捕，均難認是合法執行職務行為。