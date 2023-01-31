得知友人聚賭欠200萬難償還 他教唆小弟開空氣槍「恐嚇洩憤」
新北市田姓男子跟人有200萬元債務糾紛，疑因田男頻頻討債，釀欠債人不滿，住家日前遭人開空氣槍洩憤，田男急忙報警，警方介入偵辦，今天下午持搜索票至板橋某大樓查緝，逮捕教唆開槍的丁男等3人，查扣道具槍、瓦斯槍及玩具槍各1支、毒品安非他命等，詢後依法送辦；惟槍手尚未到案，警方已掌握身分追緝。
新北警方本月6日凌晨4點多獲報，板橋新海路有大樓遭開槍，趕抵未發現彈殼彈孔，立刻調閱監視器畫面，發現確實有開槍舉動，著手偵辦，發現丁男（33歲）涉有重嫌，蒐集事證後，今天下午2點多，持搜索票至板橋華江一路某大樓查緝。
屋內除了有丁男，還有丁的友人陳男（30歲）、杜女（26歲），在場查獲道具槍、瓦斯槍及玩具槍各1支、16發空包彈、贓款27萬多元及毒品安非他命等證物。
丁男警詢時稱，開槍的不是我，坦承教唆小弟當槍手，並透露因為田男拉他的朋友聚賭，釀他朋友欠下200萬債務難償還，遂幫忙出氣找小弟開槍恐嚇，警詢後將丁男、陳男、杜女等3人，依恐嚇、毒品、槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時積極追查在逃涉案槍手。
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