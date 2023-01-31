好友削700萬誆疏通官員 高雄前議長胞弟無辜受牽連

陳姓男子發現謝姓友人想要標下水利局淨水工程，自稱認識高雄前議長曾麗燕胞弟「小汪」，要謝拿錢疏通「小汪」及水利局官員，謝男想要得標後交款，還被陳男恫嚇找人開槍，謝男陸續付出700萬元，發覺受騙後報案，檢調偵辦時還曾傳曾麗燕胞弟約詢，這才揭穿陳男騙局，高雄地檢署偵結，今依恐嚇取財、詐欺取財等罪起訴陳男。

檢方調查，陳男、謝男都是好友，前年1月29日，兩人與黃姓友人商討生意時，陳男得知謝男想要承包高雄市水利局的淨水工程，自稱認識高雄市前議長曾麗燕胞弟「小汪」，若謝男拿出60萬元，他可以協助疏通「小汪」，讓謝順利得標。

但謝認為要等得標工程後，這筆60萬元才會拿出來當「後謝」，陳男不滿，認為謝男刻意延後交款時間，當場氣到走人，之後跑到謝男住處、高鐵站拍照，傳照片給在場的黃姓友人，請黃男轉達謝男「我已到高鐵站接2名槍手，要前往謝男住處開槍掃射，除非謝支付6萬元，才會取消」。

謝男擔心惹禍上身，當天就按陳男要求交付6萬元槍手費求饒，隔月隨即支付60萬元給陳男，請他協助疏通「小汪」。沒料陳又稱水利局第七科長想要討450萬元賄款，他可以負擔180萬，但剩下270萬元要謝男支付，於是謝又乖乖掏出270萬元給陳男。

之後陳男又稱謝男的淨水設備有問題，害他受檢調偵辦，要求謝男負擔7萬2000元律師費用，之後又以找人頂罪等理由，逼謝男拿360萬元分擔頂罪人頭費，謝男不甘陳男需索無度，求助於高雄市調處，才發覺受騙。

檢調偵辦時，還傳喚曾麗燕胞弟說明，發現陳男口中的「小汪」根本不存在，陳男偵詢時，坦承「小汪」、槍手及水利局第七科科長索賄等情節，全都是他捏造出來，總計以此從謝男手中騙到700萬元