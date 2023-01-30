32歲通緝犯就醫自投羅網 車上查獲改造手槍、36發子彈
鄭姓男子去年底因刀傷，獨自開車至內湖三軍總醫院就醫，他精神恍惚又對傷勢交代不清，救護人員感覺有異報警，警方赫然發現他是通緝犯，當場逮捕並查獲毒咖啡包送辦，檢方訊後聲請觀察勒戒法院裁准。他不僅吸毒還擁槍自重，新北警方日前持票，借提鄭男至住處、座車搜索，順利在他「停在醫院停車場的休旅車」查獲改造手槍、子彈36顆。
警方表示，鄭男（32歲）去年12月30日開車至內湖三軍總醫院，將車停在收費停車場後就醫，轄區內湖警方接獲醫院通報刀傷案趕抵，員警清查發現他通緝身分，依法逮捕歸案，同時查獲毒品咖啡包移送法辦。
鄭男因吸食、持有毒品，隨後進入台北看守所觀察勒戒。鄭男家住汐止，轄區汐止警方早在去年11月就接獲線報指出，他「擁槍吸毒」，成立專案小組偵辦，今年1月發現他通緝遭逮並觀察勒戒，由於槍枝未被起獲，遂搜集事證向法院聲請搜索票查槍。
汐止警方16日持搜索票，向法院借提台北看守所內的鄭男，詢問「你的槍呢？」將人帶至他汐止住處搜索，無所獲後追問槍枝下落，鄭男才交代「槍放在內湖三軍總醫院停車場」。
汐止警方果然在他座車內的黑色包包，查獲仿金牛座改造手槍1把、子彈36顆，警詢後依槍砲罪嫌送辦，人則解還台北看守所。由於鄭男的休旅車自去年12月30日就停在停車場至今，停車費早已達到1萬8000多元。
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