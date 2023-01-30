槍砲通緝犯躲南投山區！高雄警跨區埋伏突襲逮人

42歲莊姓男子涉嫌改造槍枝被法院判刑定讞，去年10月發監未到，莊男被南投地檢署發布通緝，高雄市刑大飛象過河，掌握莊行蹤後，日前動員圍捕，查獲兩顆改造子彈、海洛因、安非他命、毒咖啡包等毒品，警詢後解送至南檢歸案，並依毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，莊男去年間被依槍砲彈藥刀械管制條例遭判徒刑5年11月，去年10月遭通緝後，躲藏在南投縣人煙稀少山區，且另外涉犯毒品案，為了避開警方耳目，出入極為小心，與其他友人接觸時，不會關閉車輛引擎，全程坐在車上隨時觀察周邊人車，見時機不對可立即加足油門逃逸。

高雄市刑大掌握莊男行蹤，多次跟監並出入該山區蒐證，日前趁莊男載著妻子到南投竹山鎮某大型賣場購物，趁莊男離開賣場準備上車時，現身將他逮捕，莊見員警上前，嚇到直呼「沒有要跑，沒有要跑」，乖乖配合就逮。