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獨／高雄雙屍命案意外插曲 分局長未即時回報遭點名

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄左營區昨傳雙屍命案，案件偵辦告一段落後，傳出意外插曲；轄區左營分局長邵明仁（紅圈處），因當下未即時向上回報，遭點名改進。本報資料照
高雄左營區昨傳雙屍命案，案件偵辦告一段落後，傳出意外插曲；轄區左營分局長邵明仁（紅圈處），因當下未即時向上回報，遭點名改進。本報資料照
高雄左營區昨發生重大命案，陸籍配偶張姓婦人因同住室友邱姓婦人，遊說她砸400萬投資生意，疑失利討不回錢，昨持刀砍殺邱16刀後，畏罪墜樓身亡；案件傳意外插曲，因該案屬「重大敏感」案件，轄區分局長邵明仁未即時向上回報遭警局點名，日後應落實報告時效。

52歲的邱姓婦人，去年1月租下左營區一棟大樓樓中樓，和15歲女兒及陸籍配偶張姓婦人同住，後遊說張以賣房所得的400萬，投資房地產及烘焙業，張認為未獲利，討錢未果，雙方屢次在租屋處爭吵，雖同住，但2人早已形同陌路，雙方吵架不睦的情況，也令鄰居不堪其擾。

沒想到，張婦因追不回400萬積蓄，種下殺機；昨上午趁邱睡夢中，持刀狠刺多刀斃命，再畏罪墜落中庭身亡；與邱婦同住的15歲女兒睡樓中樓，房門上鎖，直到警方進屋才知母親慘死。

檢警昨傍晚進行相驗，發現邱全身遭砍多達16刀，有傷口深及見骨，致命傷疑左胸心臟；墜樓的張婦則頸椎斷裂，橋頭地檢署檢察官擇2月2日下午再行對2名死者解剖複驗，以釐清確切死因。

案件偵辦告一段落後，傳出意外插曲，發生2人死亡的重大命案所在地的左營警分局分局長邵明仁，未在第一時間回報局長林炎田，而是在媒體開始查詢後才回報，犯下局長一再三令五申要落實「重大案件向上報告時效」的大忌，遭局長點名改進。

市警局並傳知所屬一級單位主管，強調日後各單位處置重大敏感案件，應落實「紀律報告」，並注意「報告時效」，勿在媒體報導後才報告。

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疑投資400萬失利，高雄陸籍配偶張姓婦人昨上午疑持刀殺死女室友後墜樓身亡，警方鑑識人員在案發現場的大樓採證。記者石秀華／攝影
疑投資400萬失利，高雄陸籍配偶張姓婦人昨上午疑持刀殺死女室友後墜樓身亡，警方鑑識人員在案發現場的大樓採證。記者石秀華／攝影

命案 警察

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