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高雄男酒駕睡馬路 見Hello Kitty鐵盒才知事情大條
高雄39歲高姓男子日前倒臥鳥松區濱湖路邊，熱心民眾通報員警，警到場發現高男渾身酒氣，一旁停放小客車未熄火，研判是酒駕後的脫序行為；後續又在高男隨身包包找到Hello kitty鐵盒裝的毒品與吸食器，全案依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送偵辦。
據了解，26日傍晚5時許，高男將轎車停放鳥松區濱湖路邊未熄火，自己光腳倒臥距離車尾約3公尺處呼呼大睡，鞋子、證件、隨身物品都在車上，全身散發濃厚酒氣。
警方上前叫醒高男，詢問為何倒臥路邊，他意識朦朧坐起，恍惚表示白天到鳥松區拜訪友人，飲酒後駕車上路，行經濱湖路因不勝酒力，下車短暫休息，未料直接睡倒路邊，赤腳躺多久不清楚。
警方測得高男酒測值每公升達0.59毫克，超過法定標準，高男要求與太太通電話，員警協助在高的隨身包包找手機，意外發現包裡Hello Kitty鐵盒，裝有毒品安非他命殘渣1袋、吸食器2組，查獲高男使用毒品；高男猛然驚醒，知道被警方人贓具獲，始坦承犯行。
警方後續依公共危險罪及違反毒品危害防制條例，將高男移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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