2毒蟲強盜老嫗未遂 南警火速逮捕一併查獲毒品

台南市警方破獲強盜未遂案，圍堵涉案白車，逮捕涉案2名男子法辦。記者黃宣翰／翻攝 25歲余姓男子和38歲廖姓男子，2人都有毒品前科，昨天涉嫌在台南市南區新都路巷內強盜老婦人未遂後駕白色轎車逃逸，警方獲報後在明興路圍堵2人，車上起出K他命毒品，警詢後依強盜未遂、毒品罪嫌移送南檢法辦。

昨天上午8點多，警方接獲報案有歹徒欲押婦女上車，想要強取身上財物，因70歲老太太在南區新都路巷內大聲呼叫，歹徒倉皇共乘白色轎車逃離現場。

台南市警六分局接獲通報後立即出動警力進行攔截圍捕，並根據目擊者供述，抽絲剝繭，發動地毯式搜尋，在明興路一處巷弄攔獲該車，當場逮捕余姓、廖姓(因侵占案南檢通緝中) 2名嫌犯。

員警並在白色轎車上起獲三級毒品K他命2包(約23.39公克)、毒品膠囊15顆(安非他命呈陽性反應)、吸食工具玻璃球、K菸及瓦斯槍、折疊刀各1把，全案依強盜未遂、毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，余姓男子和廖姓男子落網後供詞反覆，語無倫次，供詞避重就輕，警方懷疑2人因吸毒缺錢花用涉案。