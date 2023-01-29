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雲林停車場毒梟交易 警抓2千包毒咖啡包 犯嫌羈押獲准

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

過年期間雲嘉南地區傳出毒梟流竄，台北市警局大安分局南下連日跟監，發現24歲陳姓男子在雲林停車場涉嫌交易毒品，立即上前盤查，從車內查獲2千多包含有第二級毒品成分的咖啡包，市值約100萬元，依販賣第二級毒品罪嫌移送雲林地檢署偵辦。陳嫌訊後遭羈押獲准，全案將持續溯源追查毒品來源。

大安分局指出，接獲情資指出雲林縣某停車場為毒販出入場所，員警輪流埋伏守候，在1月27日深夜發現車輛可疑，駕駛人神情緊張，隨即上前盤查，從車上查獲2千多包毒品咖啡包，市值約100萬元，經檢驗含有第二級毒品成分。

24歲陳男坦承犯行，經販毒集團指揮開車到停車場等候交易，全案依毒品危害防制條例販賣第二級毒品罪嫌送辦，雲林地檢署複訊後聲押獲准。

警方指出，全案向上溯源追查毒品來源，並查察有無涉及其他不法，並強調過年期間特別針對毒品犯罪強力掃蕩，務求全面切斷毒品供應。

大安分局南下雲林破獲販毒集團，查獲２千包毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
大安分局南下雲林破獲販毒集團，查獲２千包毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 雲林 停車場

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