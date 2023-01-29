雲林停車場毒梟交易 警抓2千包毒咖啡包 犯嫌羈押獲准

•台北捷運連2天接獲「放置炸彈」及「隨機殺人」恐嚇信，北市捷警隊今開記者會，透露今年起已接獲6次恐嚇信件，從內容、手法分析，研判是同一人所為；至於是否為出境陸生？捷警隊回應，基於偵查不公開原則，不便透露嫌犯身分，呼籲民眾無須過度緊張，案件目前警方已經積極偵辦中，並加派警力，結合站體站務人員、保全及沿線轄管分局警力，進行綿密巡檢。

2023-01-28 17:08